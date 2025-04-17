В «Зените» отреагировали на слухи о будущем Семака

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном сохранении Сергея Семака на посту главного тренера даже в случае отсутствия чемпионства по итогам сезона.

Вчера, 16 апреля, «СЭ» сообщил, что «Зенит» продолжит сотрудничество с Семаков вне зависимости результатов команды в год столетия клуба.

«Хватит за 30 серебренников пытаться раскачивать нашу лодку», – цитирует Медведева «РИА Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России «Зенит» провел 24 матча, одержал 15 побед, в пяти встречах сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Разница мячей команды Семака составляет – 49:16.

После 24 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка.

Следующий матч «Зенит» проведет против «Химок». Встреча с подмосковной командой состоится 20 апреля на «Газпром Арене».