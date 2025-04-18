Футболисты "Химок" приступили к тренировкам под руководством Адиева в основном составе

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Основной состав футбольного клуба "Химки" приступил к тренировкам под руководством исполняющего обязанности главного тренера Магомеда Адиева и готовится к матчу 25-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита" в полном составе. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Тренировку посетил глава РПЛ Александр Алаев. Он заявил, что будет находиться в постоянном контакте с командой по поводу сложившейся в клубе ситуации с долгами. Ранее он заявил, что происходящее в "Химках" ставит под угрозу репутацию лиги, о чем сообщал ТАСС.

По информации "Чемпионата", игроки "Химок" выражали готовность отказаться от выхода на матч 25-го тура РПЛ с "Зенитом", который состоится 20 апреля в Санкт-Петербурге. Причина - долги по зарплате и отставка главного тренера команды Франка Артиги.