«Оренбург» может лишиться полузащитника

По имеющееся информации от «РБ Спорт» Оренбург может покинуть полузащитник Александр Коваленко по завершении текущего розыгрыша РПЛ вне зависимости от результатов команды. Александр не доволен отведенным ему временем на игровую практику и считает его недостаточным.

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По данным «РБ Спорт» Коваленко контактирует с одним из клубов РПЛ. Однако решение будет принято только по окончании сезона.

Полузащитник покинул «Зенит» 16-го августа 2024 года, проведя за «сине-бело-голубых» 6 игр.

Срок контракта с «оренбуржцами» игроком не был официально раскрыт, однако по данным Transfermarkt, он рассчитан на 4 года. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.

За 16 проведенных игр в составе «Оренбурга» у Александра одно результативное действие - голевая передача.