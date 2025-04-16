Рубен Аморим подтвердил, что Зиркзее выбыл из-за травмы до конца сезона

Словенский полузащитник «Пари НН» Лука Вешнер Тичич перенёс операцию на плече. Она прошла в Словении и завершилась успешно. Об этом сообщил официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

Лука Тичич получил травму плеча по ходу первого тайма матча 23-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:2). По прогнозам медицинского штаба «Пари НН», восстановление футболиста займёт не менее двух месяцев. Словенский полузащитник в сезоне-2024/2025 за нижегородский клуб уже не сыграет.

«Мы желаем нашему футболисту скорейшего восстановления. Здоровья, Лука!» — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Лука Тичич провёл 22 матча, в которых отметился одной результативной передачей.