Семин выделил сильные стороны фаворитов Лиги чемпионов

Российский тренер Юрий Сёмин высказался о претендентах на победу в Лиге чемпионов. В полуфинале сыграют английский «Арсенал» и французский «Пари Сен-Жермен», а также испанская «Барселона» и итальянский «Интер».

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