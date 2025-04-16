Нападающий «Локомотива» извинился перед одноклубниками и тренерским штабом

Нападающий "Локомотива" Тимур Сулейманов принес извинения за свои слова о количестве игрового времени.

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- После игры против "Ахмата" я сказал эмоциональные вещи журналистам. Говорил о том, о чем не должен был. Утром, на холодную голову, понял, что наговорил лишнего — приношу свои извинения команде и тренерскому штабу. Мое время на поле — это решение тренерского штаба. Я буду продолжать работать, стараться на максимум.

Напомним, ранее форвард московского "Локомотива" Тимур Сулейманов выразил недовольство тем, как редко он появляется на поле.

"Железнодорожники" успешно прошли в следующий этап полуфинала Пути регионов Кубка России, где встретятся с командой, проигравшей в 1/2 финала Пути РПЛ "Зенит" - "Ростов". В первом матче сине-бело-голубые добились в гостях минимальной победы со счетом 1:0.

Игры второго этапа полуфинала Пути регионов состоятся 29 апреля и 1 мая.