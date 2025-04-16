Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» в матче Кубка России с «Ростовом»

Петербургский «Зенит» и «Ростов» объявили стартовые составы на ответный матч ½ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу.

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Встреча пройдет в среду в Санкт‑Петербурге и начнется в 18:00 по московскому времени. С первых минут на поле появится форвард «сине‑бело‑голубых» Александр Соболев.

Стартовый состав «Зенита»: Денис Адамов (вратарь), Нино (капитан), Юрий Горшков, Ваня Дркушич, Нуралы Алип, Огнен Мимович, Ильзат Ахметов, Педро, Саша Зделар, Александр Соболев, Матео Кассьерра.

Стартовый состав «Ростова»: Рустам Ятимов (вратарь), Алексей Сутормин, Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Иван Комаров, Константин Кучаев, Даниил Шанталий, Роналдо, Николай Комличенко (капитан), Егор Голенков.

В первой встрече в Ростове‑на‑Дону «Зенит» добился победы — 1:0.

Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Ростов» покажут телеканалы «Матч ТВ» (с 17:30) и МАТЧ ПРЕМЬЕР (с 17:55). Также смотрите игру на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.