«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Циндао Хайню» в матче чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Циндао Хайню» в 7-м туре Суперлиги Китая (3:2).

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На 4-й минуте нападающий Веллингтон Силва вывел гостей вперед после передачи Элвиса Сарича, на 8-й Цзян Шэнлун сравнял после подачи с углового. На 16-й минуте Андре Луис забил второй гол «Шэньхуа», добив в пустые ворота. На 26-й Элвис Сарич отметился с пенальти и вновь сделал счет ничейным.

Во втором тайме «Шанхай» снова вышел вперед после гола Жоау Тейшейры на 54-й минуте, этот мяч стал победным.

«Шэньхуа» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 15 матчей, на этом отрезке у шанхайцев 12 побед и три ничьих.

Команда Леонида Слуцкого сохранила лидерство в Суперлиге Китая и возглавляет таблицу после семи туров чемпионата. «Циндао Хайню» замыкает таблицу и идет 16-м.

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 19 апреля примет «Ухань Фри Таунс» в 8-м туре Суперлиги Китая, начало матча в 14:00 по московскому времени.