Газзаев рассказал, какая команда РПЛ его разочаровывает

Бывший тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что его разочаровывает московское «Динамо», передает «РГ».

«Честно говоря, «Динамо» разочаровывает. У клуба великолепные условия для развития, возможности, стадион, прекрасные игроки, но результата нет», — сказал Газзаев.

12 апреля «Динамо» сыграло вничью в матче РПЛ с «Пари НН».

Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:1.

На 59-й минуте счет в матче открыл игрок «Пари НН» Александр Трошечкин. Через 12 минут Ярослав Гладышев сравнял счет. На 90-й минуте матча игрок «Пари НН» Тьяго Весино не забил пенальти, попав в штангу.

«Динамо» в 24-м туре сыграло с «Пари НН» вничью 1:1. Бело-голубые на четыре балла отстают от «Спартака» и ЦСКА, набравших по 47 очков и делящих третье и четвертое места в турнирной таблице.