ЦСКА сыграл вничью с «Динамо»

Завершился ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московские «Динамо» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Итоговый результат — 0:0. Таким образом, ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ по сумме двух матчей — 2:1.

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В первом матче ЦСКА дома выиграл со счётом 2:1. В составе армейцев отличились Секу Койта и Матвей Кисляк. За «Динамо» забил Дмитрий Скопинцев.

В финале Пути РПЛ ЦСКА встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Первый матч для армейцев пройдёт в гостях в период с 29 апреля по 1 мая.