ПСЖ хочет продлить контакт с Баркола и увеличить ему зарплату

Руководство «Пари Сен-Жермен» планирует продлить контракт с полузащитником Брэдли Баркола, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, срок нового соглашения с футболистом будет рассчитан до 2030 года. Также отмечается, что клуб повысит заработную плату игрока.

22-летний атакующий полузащитник Баркола в сезоне-2024/2025 провёл за парижан 48 игр во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 16 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.