«Ноунеймов таких привозят, что просто не знаешь». Мостовой — о Франке Артиге

Бывший полузащитник «Спартака», «Бенфики», «Сельты» и сборной России по футболу Александр Мостовой отреагировал на уход испанского специалиста Франка Артиги из «Химок». Ранее подмосковный клуб объявил, что Артига и его тренерский штаб покидают команду по соглашению сторон.

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«Тренера в «Химках» убрали. Это назревало. Ноунеймов таких привозят, что просто ты не знаешь», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Франк Артига был назначен на должность главного тренера «Химок» в июне прошлого года. После 24 туров Российской Премьер-Лиги подмосковный клуб набрал 23 очка и занимает 12-е место. В следующем матче внутреннего первенства «Химки» сыграют с «Зенитом».