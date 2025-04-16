В УЕФА объяснили, почему судья отменил пенальти в ворота «Арсенала» в матче с «Реалом»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объяснил, почему главный арбитр матча «Реал» — «Арсенал» Франсуа Летексье не назначил пенальти в ворота «канониров» на 28-й минуте. Игра идёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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На момент написания новости счёт — 0:0.

«Пенальти в ворота лондонского «Арсенала» был отменён из-за того, что Деклан Райс не нарушил правила», — говорится в заявлении УЕФА.

В первом матче 1/4 финала ЛЧ между «Арсеналом» и «Реалом» лондонский клуб одержал разгромную победу со счётом 3:0. В этой игре дублем со штрафных отметился полузащитник «канониров» Деклан Райс. Ещё один гол забил полузащитник Микель Мерино.