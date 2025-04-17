Томас Мюллер сравнялся с Лионелем Месси по количеству матчей в Лиге чемпионов

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер вышел на третье место по матчам в Лиге чемпионов. Сегодня, 16 апреля, он вышел в стартовом составе на игру с «Интером» и сравнялся по количеству матчей в турнире с аргентинским форвардом Лионелем Месси (по 163).

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Топ — 4 игрока по сыгранным матчам в Лиге чемпионов:

1. Криштиану Роналду, Португалия (183 игры);

2. Икер Касильяс, Испания (177);

3. Томас Мюллер, Германия (163);

3. Лионель Месси, Аргентина (163).

«Бавария» сыграла вничью с «Интером» — 2:2.Первый матч проходил 8 апреля в Мюнхене и завершился победой гостей со счётом 2:1. Таким образом, миланский клуб вышел в 1/2 финала турнира, где встретится с испанской «Барселоной».