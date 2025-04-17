Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов

Суперкомпьютер Opta назвал лондонский «Арсенал» фаворитом Лиги чемпионов.

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Шансы «Арсенала» на победу в главном европейском клубном турнире составляют 28,7%. На втором месте идет миланский «Интер» (25,5%), замыкает тройку парижский «ПСЖ» (24%). Меньше всего шансов на победу в Лиге чемпионов у каталонской «Барселоны» (21,8%).

В полуфинале «Арсенал» сыграет с «ПСЖ», а «Интер» померится силами с «Барселоной». Полуфиналы будут состоять из двух матчей. Первые игры состоятся 29–30 апреля. Ответные игры пройдут 6-7 мая.

Финал состоится 31 мая в Мюнхене.

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал». В финальном матче «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию». Встреча, которая прошла на лондонском стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.