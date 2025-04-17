Радимов назвал причину спада «Динамо» в весенней части сезона

Бывший российский футболист «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов высказался о спаде московского «Динамо» в весенней части Российской Премьер-Лиги и Кубка России сезона-2024/2025.

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«Сказалась потеря Тюкавина. Когда у тебя есть футболист, который за весеннюю часть чемпионата забьёт 10–12 мячей, конечно, ты больше наберёшь очков. Легионеры иногда начинают заигрываться, это мешает. «Динамо» не хватало лидеров, Глебов пришёл только зимой, думаю, он ещё не успел полностью адаптироваться», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В восьми матчах во всех турнирах (шесть РПЛ и два в Кубке России) бело-голубые одержали две победы, трижды сыграли вничью и потерпели три поражения.

Напомним, «Динамо» идёт на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Возглавляет чемпионат России по итогам 24 туров «Краснодар» (52 очка). В Кубке России «Динамо» опустились в Путь регионов, где в полуфинале сыграет со «Спартаком».