Российский защитник «Боавишты» впервые рассказал об исчезновении тестя

Защитник «Боавишты» Виталий Лысцов рассказал об исчезновении отца своей жены во время путешествия в Африке.

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«Папа моей жены Ульяны — заядлый путешественник. Сам себе составляет маршруты и едет. Исключительно своим ходом, без турагентств. Мне кажется, тесть уже везде в этом мире был — больше двух дней на одном месте не задерживается. В этот раз отправился в Африку. В 20-х числах февраля он вышел на связь и сообщил, что выезжает на автобусе из Буркина-Фасо в Мали. Предупредил, что может быть три-четыре дня вне зоны доступа. Мама Ульяны должна была встретиться с ним в Грузии. Прилетает — его нет. На связь не выходит. Дня три-четыре о нём не было вообще никакой информации. Уже понимаем, что надо поднимать волну через соцсети: писать, репостить. Интернет даже в Африке уже сила. Начали бить в колокола, просить о помощи. И эта информационная сила очень помогла. Оказалось, не попал на автобус в Мали и застрял в маленьком, невзрачном городке. Подошла военная полиция с проверкой документов. И повязали его. Надели наручники, мешок на голову — привезли в какое-то помещение без окон. Правда, с кондиционером. Подозревали в сотрудничестве с террористами — бред какой-то! Выпустили, только когда вся эта информационная волна докатилась до Буркина-Фасо», — сказал Лысцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Виталием Лысцовым читайте в ближайшее время на сайте «Чемпионата».