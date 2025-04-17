Юрген Клопп может возглавить мадридский «Реал» или сборную Бразилии

Известный немецкий тренер Юрген Клопп может возобновить работу в качестве наставника, в его услугах заинтересованы сборная Бразилии и мадридский «Реал». Об этом сообщает издание UOL.

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По информации источника, Клопп чувствует себя всё более измотанным ролью глобального руководителя футбольного направления Red Bull. Отмечается, что Юрген готов рассмотреть варианты с возобновлением тренерской деятельности.

Клопп работал в Ливерпуле с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 специалист года приступил к исполнению обязанностей глобального руководителя в Red Bull. Напомним, вместе с «Ливерпулем» Юрген Клопп выиграл АПЛ и Лигу чемпионов.