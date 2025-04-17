Экс-футболист Терехин: впереди у «Динамо» очень жидко и без эмоций

Экс-футболист московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о фоне возможной отставки главного тренера бело-голубых Марцела Лички на фоне последних неудачных результатов. Напомним, в Фонбет Кубке России «Динамо» сыграет со «Спартаком» в Пути регионов, а в РПЛ команда Лички проиграла два из последних пяти матчей.

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