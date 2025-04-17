Комментатор Стогниенко подвел итоги противостояния «Интера» и «Баварии» в ЛЧ

Стогниенко подвёл итоги противостояния «Интера» и «Баварии» в Лиге чемпионов
Комментатор Okko Спорт Владимир Стогниенко поделился мыслями о прошедшем противостоянии «Интера» и «Баварии» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Общий счёт двухматчевого противостояния — 4:3 в пользу итальянской команды. В первой игре «Интер» увёз победу из Мюнхена (2:1). Ответный матч состоялся 16 апреля и завершился со счётом 2:2.
«Матч, от которого многие ждали качественного футбола, несмотря на то, что этот матч, „Интер“- „Бавария“, несколько потерялся в тени вывески „Реал“ — »Арсенал". Ну, просто потому, что у «Реала» и «Арсенала» очень много болельщиков, хотя там, по сути, было все ясно изначально, после первой игры. Но про эту игру все равно говорили больше, чем про игру «Интера» и «Баварии». «Интер» продемонстрировал свои сильнейшие качества, главные из которых это дисциплина, выстроенность игры и умение возвращаться в игру, даже когда ситуация складывается не лучшим для команды образом. А «Бавария» показала, прежде всего, характер. Характер, который позволил мюнхенцам до последнего нервировать болельщиков «Интера». Заслужил «Интер» эту победу? Да, заслужил, хотя концовка, конечно, получилась невероятно напряженной", — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».