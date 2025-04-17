Комментатор Стогниенко подвел итоги противостояния «Интера» и «Баварии» в ЛЧ

Комментатор Okko Спорт Владимир Стогниенко поделился мыслями о прошедшем противостоянии «Интера» и «Баварии» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Общий счёт двухматчевого противостояния — 4:3 в пользу итальянской команды. В первой игре «Интер» увёз победу из Мюнхена (2:1). Ответный матч состоялся 16 апреля и завершился со счётом 2:2.

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