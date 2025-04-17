«Отмороженный». Бывшая жена Тимощука обрушилась на Аршавина

Надежда Навроцкая, бывшая жена тренера петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука, назвала бывшего футболиста клуба с берегов Невы Андрея Аршавина отмороженным, передает blik.ua.

«Аршавин вообще какой-то странный чувак. Отмороженный. Он как взрослый человек, но такое ощущение, что в детстве застрял. Мог психануть на тренировке и уйти. Потом напиться и где-нибудь загулять», — сказала Навроцкая.

В 1999 году Аршавин дебютировал за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за краснодарскую «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» идет на втором месте, отставая от «Краснодара» на два очка.