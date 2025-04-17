Бывший ассистент Амарала близок к уходу из «Спартака» в конце сезона. Пинту возглавлял селекционный департамент (Metaratings)
Жоаким Пинту близок к уходу из «Спартака».
Португальский специалист может покинуть московский клуб в конце сезона по семейным обстоятельствам, сообщает Metaratings.
Пинту возглавлял селекционный департамент «Спартака» с января 2024 года и ассистировал Томашу Амаралу, занимавшему пост спортивного директора красно-белых с декабря 2023-го по ноябрь 2024-го. Пинту сохранил свой пост при новом спортивном директоре – испанце Франсисе Кахигао.
Ранее сообщалось, что по приглашению Кахигао в управленческий штаб «Спартака» войдет менеджер сборной Чили Марко Бискупович.