Медиалига запустила рекламу по всему миру перед стартом нового сезона

Winline МФЛ анонсировала 6-й сезон на диджитал-фасадах по всему миру.

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Winline Медиалига запустила кампанию «Игру не остановить».

Медиалига анонсировала шестой сезон, разместив рекламу турнира на диджитал-фасадах по всему миру: в Нью-Йорке, Риме, Берлине, Мадриде, Буэнос-Айресе, Пекине и Москве.

«МФЛ – это не просто лига! Это стиль и эмоции болельщиков, которые не только болеют за свои команды, а по-настоящему живут этой игрой! Нью-Йорк, Мадрид, Рим, Пекин, Москва – диджитал-фасады по всему миру вещают только одно: «Игру не остановить», – написали в официальном телеграм-канале Лиги.

6-ой сезон Медиалиги стартует 19 апреля.

Финал пройдет 5 июля в День московского спорта в «Лужниках».