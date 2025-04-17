Медиалига запустила рекламу по всему миру перед стартом нового сезона. Баннеры висели в Нью-Йорке, Риме и Буэнос-Айресе
Winline МФЛ анонсировала 6-й сезон на диджитал-фасадах по всему миру.
Winline Медиалига запустила кампанию «Игру не остановить».
Медиалига анонсировала шестой сезон, разместив рекламу турнира на диджитал-фасадах по всему миру: в Нью-Йорке, Риме, Берлине, Мадриде, Буэнос-Айресе, Пекине и Москве.
«МФЛ – это не просто лига! Это стиль и эмоции болельщиков, которые не только болеют за свои команды, а по-настоящему живут этой игрой! Нью-Йорк, Мадрид, Рим, Пекин, Москва – диджитал-фасады по всему миру вещают только одно: «Игру не остановить», – написали в официальном телеграм-канале Лиги.
6-ой сезон Медиалиги стартует 19 апреля.
Финал пройдет 5 июля в День московского спорта в «Лужниках».