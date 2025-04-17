Нападающий «Крыльев Советов» оценил значимость Осинькина

Нападающий «Крыльев Советов» и сборной России Иван Сергеев поделился мнением о будущем главного тренера самарского клуба Игоря Осинькина.

© ПФК «Крылья Советов»

«Важно ли, чтобы Осинькин оставался главным тренером? Это важно на 100%. Он сделал многое для клуба, внес большой вклад в самарский футбол», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация о скорой отставке Осинькина, но пока он остается на посту главного тренера команды.

«Крылья» ноходятся на 11-м месте в турнирной таблице после 24 туров чемпионата России.

В нынешнем сезоне 29-летний Сергеев провел 19 матчей за «Крыльев Советов», забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи. Контракт игрока с самарцами рассчитан до конца июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста 3 млн евро.