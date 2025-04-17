Пьянич высказался о своем будущем в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич ответил на вопрос о своем будущем в армейском клубе.

Контракт игрока с красно-синими рассчитан до конца июня 2025 года.

«Мое будущее в ЦСКА? Посмотрим в конце сезона. Я общаюсь с руководством», — приводит слова Пьянича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 35-летний Пьянич провел 18 матчей и отдал 2 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 млн евро.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 47 очко за 24 тура РПЛ.