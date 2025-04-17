Агент Захаряна высказался о рецедиве травмы игрока

Агент Геннадий Голубин, занимающиеся юридическими делами полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о здоровье российского хавбека.

© Спорт день за днем

«Арсен восстанавливается, готовится. Когда восстановится, не знаю. У меня нет ответа. Тренируется. Что говорить об одном и том же. Лечится. Надо хорошо восстановиться, чтобы не было никаких проблем. Был рецидив травмы, его нужно долечить, чтобы не стало хуже», – цитирует Голубина «СЭ».

В середине марта Захарян выбыл на месяц после рецидива травмы квадрицепса. 1 апреля футболист приступил к индивидуальным тренировкам. Однако Голубин сообщил, что клуб не будет форсировать восстановление хавбека, и с большей долей вероятности игрок больше не появится в этом сезоне.

В текущей кампании-2024/2025 Захарян сыграл в четырех матчах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

21-летний игрок выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. Контракт Захаряна с испанской командой рассчитан до лета 2029 года. Рыночная стоимость полузащитника оценивается в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Захарян провел всего 4 матча за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.