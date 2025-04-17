В «Реале Сосьедад» не смогли ответить, когда Захарян вернется на поле

В пресс-службе «Реала Сосьедад» рассказали, что российский полузащитник команды Арсен Захарян продолжает тренировки в тренажёрном зале. Ранее агент футболиста заявил, что Захарян, скорее всего, в этом сезоне уже не сыграет.

«Он продолжает тренироваться в спортивном зале. Пока мы не можем сказать, когда он вернётся на поле», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Реала Сосьедад» ТАСС.

21-летний Захарян в нынешнем сезоне принял участие лишь в четырёх матчах во всех турнирах, проведя на поле 78 минут. Он забил гол и отдал результативную передачу. Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года.