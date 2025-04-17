Президент РПЛ высказался о бойкоте тренировок игроками «Химок» перед матчем с «Зенитом»
Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о ситуации в подмосковных «Химках».
«Руководство футбольного клуба «Химки» допустило ряд управленческих ошибок. Основной состав команды фактически не готовится к матчу. По-человечески могу понять настроение ребят, но это ненормальная ситуация. Под угрозой репутация главного футбольного соревнования страны и спортивный принцип. Завтра лично поеду на встречу с командой, будем вместе искать выход из сложившейся ситуации. Предварительно у меня был разговор с руководством клуба», — приводит слова Алаева пресс-служба РПЛ.