ПСЖ заработал больше всех призовых денег в нынешнем розыгрыше ЛЧ

«ПСЖ» заработал € 119, 4 млн в качестве призовых на текущий момент нынешнего сезона Лиги чемпионов, что является лучшим показателем среди всех клубов, участвующих в турнире. Об этом сообщает аналитическая платформа Football Meets Data.

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Согласно данным источника, на втором месте расположился миланский «Интер», заработавший € 118,1 млн. Замыкает тройку лидеров по этому показателю лондонский «Арсенал» — € 117 млн.

Топ-10 клубов по заработку в нынешнем сезоне Лиги чемпионов:

«ПСЖ» — € 119, 4 млн; «Интер» — € 118,1 млн; «Арсенал» — € 117 млн; «Барселона» — € 116,6 млн; «Бавария» — € 105,9 млн; «Боруссия» Дортмунд — € 102,2 млн; «Реал» Мадрид — € 101,8 млн; «Ливерпуль» — € 98,1 млн; «Байер» — € 87,1 млн; «Атлетико» Мадрид — € 84,9 млн.

На текущий момент «ПСЖ» дошёл до стадии полуфинала Лиги чемпионов, где встретится с «Арсеналом».