Карлос Алькарас высказался о вылете «Реала» из Лиги чемпионов

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в четвертьфинале турнира в Барселоне высказался о прошедшем противостоянии «Реала» и «Арсенала» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Общий счёт двухматчевого противостояния — 5:1 в пользу английской команды. В первой игре «Арсенал» на своём поле разгромил «Реал» (3:0), а во второй встрече увёз из Мадрида победу — 2:1.

«Да, вчера я был далёк от тенниса (улыбается). Порой, когда забываешь, что идёт турнир и проходят матчи, это в некотором роде помогает. Было приятно немного переключиться. Разумеется, я смотрел игру, и это был тяжёлый вечер для нас», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Алькарас – болельщик «Реала». Перед ответным матчем «сливочных» Карлос заявлял: «Как настоящий мадридист я всегда верю в камбэк «Реала»».