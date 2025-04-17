Стали известны позиции, которые «Реал» хочет укрепить летом

В мадридском «Реале» намерены избежать ошибок последних трансферных компаний и усилить несколько позиций грядущим летом. Об этом сообщает COPE.

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По информации источника, «Королевский клуб» планирует подписать нового левого защитника. Ранее испанский гранд рассматривал на эту позицию Альфонсо Дэвиса, однако он продлил контракт с «Баварией». Также «Реал» намерен приобрести центрального защитника. В качестве цели ставится покупка полузащитника, однако это будет зависеть от того, покинет ли клуб кто-либо из действующих игроков.

Кроме того, «сливочные» хотят довести до конца вопрос с подписанием защитника «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом, который будет конкурировать с Даниэлем Карвахалем.