Московскому «Динамо» исполнилось 102 года

Чемпионат.com

В пятницу, 18 апреля, исполнилось 102 года со дня основания Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» и футбольного клуба «Динамо» Москва. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Московскому «Динамо» исполнилось 102 года
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«18 апреля 1923 года состоялось судьбоносное учредительное собрание общества, давшее старт великой истории нашего клуба. 11 чемпионских наград, семь национальных кубков, десятки легенд, сотни звёзд и миллионы болельщиков – всё это и есть «Динамо» Москва. «Динамо» – это сила в движении, и мы никогда не останавливаемся, продолжая идти вперёд и развиваться, делая посещение нашей арены в Петровском парке особенным событием для каждого из вас. С праздником, лучшие болельщики лучшего клуба!» — написано в сообщении.

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