Бразильский футболист "Зенита" рассказал, как улучшил знание русского языка

Бразильский защитник петербургского "Зенита" Нино назвал русский язык сложным, однако ему удалось достичь прогресса в его изучении. Об этом он рассказал ТАСС.

"Мне очень нравится Санкт-Петербург, Россия, "Зенит", люди тоже очень хорошие, - сказал Нино. - Я очень счастлив здесь находиться. Русский язык очень сложный. Сейчас я его понимаю намного лучше, могу понимать, слушать, даже практикуюсь. Я счастлив моему прогрессу в этом".

Нино 28 лет, он выступает за "Зенит" с января 2024 года. В текущем сезоне защитник провел 27 матчей в разных турнирах, забив 1 мяч. Ранее ТАСС сообщал, что Нино перешел в "Зенит" из бразильского "Флуминенсе".