Тикнизян высказался о целях «Локомотива» на сезон-2024/25

Полузащитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян ответил на вопрос о целях красно-зеленых на сезон-2024/25.

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«Цель футболистов «Локомотива» – это выходить на каждый матч и стараться одерживать победу. Давайте двигаться от игры к игре, а не говорить о завоевании медалей в РПЛ или победе в Кубке России. Нам сейчас не нужно никаких лозунгов», – приводит слова Тикнизяна «РБ Спорт».

После 24 туров чемпионата России «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 41 очко.

19 апреля москвичи сыграют против «Пари НН». Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 17.00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Тикнизян провел 30 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи. Контракт игрока с «железнодорожниками» рассчитан до конца июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 млн евро.