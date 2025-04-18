Месси прояснил вопрос о своем будущем

Нападающий сборной Аргентины и американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси признался, что хочет в составе национальной команды сыграть на чемпионате мира в 2026 году. Его слова приводит издание Inter Miami News Hub в социальной сети X.

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«Как я уже говорил, я сосредоточен на настоящем, но я бы солгал, если бы сказал, что не думаю о чемпионате мира. Да, я думаю о нем. Этот год будет ключевым в вопросе принятия решения о моем будущем. Я хочу найти нужный ритм, обрести последовательность», — заявил он.

Чемпионат мира — 2026 пройдет следующим летом в США, Мексике и Канаде. Финальный поединок запланирован на 19 июля.

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины 2022 года, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году аргентинец перешел во французский «ПСЖ», а летом 2023 года перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС.