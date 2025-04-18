Месси хотел перейти в «Барсу» после ЧМ-2022: «Целью было возвращение домой, но это оказалось невозможно. Решение уехать в МЛС – семейное»
Лионель Месси хотел перейти в «Барселону» после ЧМ-2022.
Каталонский клуб не смог подписать контракт с аргентинцем из-за финансовых проблем.
«После чемпионата мира я не видел себя ни в одной другой европейской команде, кроме «Барсы». Моей целью было вернуться домой, где все начиналось. Но, к сожалению, это оказалось невозможно. Решение перейти в МЛС было исключительно семейным. Мы приехали в США, в Майами, чтобы получить этот новый опыт», – сказал чемпион мира и игрок «Интер Майами» Лионель Месси.