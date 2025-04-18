Халк повздорил с игроком «Сантоса»

Халк поругался с Жозе Ивалдо, изобразившим курицу после гола «Атлетико Минейро».

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«Сантос» обыграл «Атлетико Минейро» (2:0) в 4-м туре чемпионата Бразилии. Первый гол в матче забил Ивалдо. Празднуя победу, игрок сделал отсылку к своем экс-клубу «Крузейро», главному сопернику «Атлетико», который называют galo (с порт. «петух» – Спортс’‘).

Этот жест не понравился Халку, который, прежде чем уйти с поля на замену, подошел к Ивалдо и недружелюбно обратился к нему, за что получил желтую карточку.

«Я этого не видел, но мне сказали, что после первого гола он изобразил курицу. Большие игроки так не поступают. Ты забил гол? Тогда цени свою работу и болельщиков и не провоцирует нашу команду тем, что играл за нашего соперника. Это мелочное мышление, свойственное мелкому игроку. Вот почему иногда игроки не растут так сильно, они думают, что они звезды, а затем сходят с дистанции», – сказал капитан «Атлетико Минейро» Халк каналу Premiere.

В свою очередь, Ивалдо заявил, что разговор с Халком «начался еще в прошлом году, когда он был в «Крузейро», подчеркнув, что его соперник «хороший человек». Что касается празднования, центральный нападающий отказался комментировать: «Я не хочу никаких проблем».