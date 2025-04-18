РПЛ поздравила «Спартак» и «Динамо» с днем рождения

Пресс‑служба Российской премьер‑лиги (РПЛ) поздравила московский футбольный клуб «Спартак» и столичное «Динамо» с днем рождения.

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В пятницу, 18 апреля, «Спартаку» исполнилось 103 года, «Динамо» — 102 года.

— Поздравляем всех «красно‑белых» с днем рождения их любимого клуба, желаем красивого футбола и ярких, запоминающихся побед! — говорится в поздравлении РПЛ.

— Поздравляем всех, кто играет и болеет за «Динамо», все кто работает и работал в клубе, желаем спортивных успехов и ярких эмоций от футбола любимой команды, — также сообщается в поздравлении.

После 24 туров «Спартак» с 47 очками занимает третье место в таблице РПЛ. «Динамо» (43) идет пятым.

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