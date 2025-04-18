Миралем Пьянич хотел бы дать интервью на русском языке

Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич заявил, что хотел бы дать интервью на русском языке. Пьянич выступает за армейцев с конца сентября 2024 года.

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— Ты в одном из первых интервью сказал, что пять месяцев тебе потребуется на то, чтобы изучить язык. Ты можешь объясниться в ресторане, ты можешь объясниться в магазине?

— Честно говоря, я бы хотел дать интервью, медленное интервью с вами, ребят, на русском языке. Мне бы хотелось из уважения, в первую очередь, к людям здесь, кто живёт. Я приехал в вашу страну, но, конечно, страна не моя, и, конечно, было бы логично мне выучить язык, и особенно я имею действительно страсть к языкам, я знаю семь языков.

— А какие? Давай перечислим.

— Английский, французский, итальянский, испанский, боснийский, немецкий и люксембургский, — сказал Пьянич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».