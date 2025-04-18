Миралем Пьянич раскрыл, что отличает российских футболистов от игроков из других стран
Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, что отличает российских игроков от футболистов из других стран. Пьянич выступает за армейцев с конца сентября 2024 года, ранее Миралем играл за «Рому», «Ювентус» и «Барселону».
«Я играл во многих странах, в больших клубах, в замечательных клубах, но этика работы, которая есть у россиян, вот то, как они работают, я такого не видел в других клубах. Ребята действительно трудоголики, они так серьёзно напряжённо работают, они не жалуются ни на что. Менталитет у них действительно замечательный, высокий. Нам просто нужно, может быть, чуть больше свободы. Нам нужно проявление таланта, чтобы они фантазировали в игре, чтобы они были свободны в своём творчестве. У нас замечательные игроки, у нас есть несколько примеров, молодые ребята существенно прогрессируют сейчас, они проводят замечательный сезон до настоящего момента, они сделали замечательные шаги вперёд в своём росте, но в первую очередь тренер им сильно помогает. И если я тоже могу им чем-то помочь и посоветовать, то, пожалуйста, я здесь. Они могут на меня рассчитывать. Меня и пригласили сюда, чтобы я помогал молодым, чтобы молодые учились у меня. Но дальше всё зависит от них самих. И я считаю, что в нашей команде у нас действительно есть игроки, которые могут иметь огромную карьеру в будущем перед ними. Они не должны себе никаких преград ставить», — сказал Пьянич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».