Пьянич раскрыл, что отличает российских футболистов от игроков из других стран

Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, что отличает российских игроков от футболистов из других стран. Пьянич выступает за армейцев с конца сентября 2024 года, ранее Миралем играл за «Рому», «Ювентус» и «Барселону».

© Чемпионат.com