Селюк: «Химки» должны много денег Артиге, пока он ничего не получал»

Матч ТВ

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал «Матч ТВ», что «Химки» еще не выплатили даже часть долгов бывшему главному тренеру Франку Артиге.

Селюк: «Химки» должны много денег Артиге, пока он ничего не получал
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В пятницу глава РПЛ Александр Алаев сообщил, что в «Химках» введено внешнее управление. Как ранее сообщил корреспондент «Матч ТВ», в пятницу футболисты «Химок» тренировались в полном составе перед выездной игрой 25‑го тура МИР РПЛ с «Зенитом». Занятие проходило в Химках на стадионе «Родина». Алаев присутствовал на тренировке и позднее подтвердил, что на игру с «Зенитом» подмосковная команда поедет основным составом.

— То, что Алаев провел встречу с игроками «Химок», еще не значит, что они в эту же секунду получили деньги, пока Артига ничего не получал. Он пришел и начал разруливать ситуацию, это большой плюс. Алаев — грамотный человек, он все сделает профессионально, нет сомнений. Все будет хорошо. Футболистам пообещали, но вопрос в том, почему они поверили Алаеву, когда до этого не верили людям, который были вокруг клуба?

— За какой срок Артиге должны деньги?

— Там нет такого, что должны только Артиге. В данной ситуации равны и Артига, и Заболотный, и Бакаев. Не буду говорить, за сколько месяцев, но много должны, — сказал Селюк «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что руководство клуба не выплачивает зарплату футболистам. Во вторник поддерживающий «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов сообщил «Матч ТВ», что все обязательства перед игроками будут выполнены в ближайшие две недели.

Во вторник «Химки» объявили об уходе Франка Артиги с поста главного тренера команды. В среду исполняющим обязанности главного тренера команды стал Магомед Адиев. Агент Дмитрий Селюк ранее сообщал «Матч ТВ», что Артига помогал футболистам команды Фавазу Абдуллахи и Бони Амиану с покупкой продуктов.

«Химки» с 23 очками занимают 12‑е место в турнирной таблице РПЛ. Встреча с «Зенитом» пройдет в Санкт‑Петербурге 20 апреля, начало игры в 16:30 (мск). Прямую трансляцию смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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