Селюк: «Химки» должны много денег Артиге, пока он ничего не получал»

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал «Матч ТВ», что «Химки» еще не выплатили даже часть долгов бывшему главному тренеру Франку Артиге.

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В пятницу глава РПЛ Александр Алаев сообщил, что в «Химках» введено внешнее управление. Как ранее сообщил корреспондент «Матч ТВ», в пятницу футболисты «Химок» тренировались в полном составе перед выездной игрой 25‑го тура МИР РПЛ с «Зенитом». Занятие проходило в Химках на стадионе «Родина». Алаев присутствовал на тренировке и позднее подтвердил, что на игру с «Зенитом» подмосковная команда поедет основным составом.

— То, что Алаев провел встречу с игроками «Химок», еще не значит, что они в эту же секунду получили деньги, пока Артига ничего не получал. Он пришел и начал разруливать ситуацию, это большой плюс. Алаев — грамотный человек, он все сделает профессионально, нет сомнений. Все будет хорошо. Футболистам пообещали, но вопрос в том, почему они поверили Алаеву, когда до этого не верили людям, который были вокруг клуба?

— За какой срок Артиге должны деньги?

— Там нет такого, что должны только Артиге. В данной ситуации равны и Артига, и Заболотный, и Бакаев. Не буду говорить, за сколько месяцев, но много должны, — сказал Селюк «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что руководство клуба не выплачивает зарплату футболистам. Во вторник поддерживающий «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов сообщил «Матч ТВ», что все обязательства перед игроками будут выполнены в ближайшие две недели.

Во вторник «Химки» объявили об уходе Франка Артиги с поста главного тренера команды. В среду исполняющим обязанности главного тренера команды стал Магомед Адиев. Агент Дмитрий Селюк ранее сообщал «Матч ТВ», что Артига помогал футболистам команды Фавазу Абдуллахи и Бони Амиану с покупкой продуктов.

«Химки» с 23 очками занимают 12‑е место в турнирной таблице РПЛ. Встреча с «Зенитом» пройдет в Санкт‑Петербурге 20 апреля, начало игры в 16:30 (мск). Прямую трансляцию смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.