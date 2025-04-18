В «Зените» объяснили весенний спад Глушенкова

Ассистент главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением об игре полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова после зимней паузы в РПЛ.

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«Прежде всего на игру Максима повлияли травмы. Он получил одну, восстановился, затем получил другую. Для футболиста выпасть из тренировочного процесса достаточно ощутимо», — приводит слова Тимощука Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 25-летний Глушенков провел 20 матчей, забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста в 15 млн евро.

После 24 туров чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

20 апреля петербуржцы сыграют против «Химок». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16:30 по московскому времени.