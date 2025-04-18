Юран: не удивлюсь, если «Спартак» вновь пострадает от Дзюбы

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Юран высказался о предстоящем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» сыграет в гостях с «Акроном». Встреча состоится в субботу, 19 апреля.

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«Непростой матч в целом будет для «Спартака». «Акрон» практически обезопасил себя. Когда давление спадает, футболистам легче играется. Я не знаю, как тактически игру будет выстраивать «Акрон» — в верхнем блоке, в среднем… Думаю, что увидим некий баланс между линиями и ставку на стандарты. А что Дзюба умеет найти мяч и здорово играет головой, ни для кого не секрет. Есть чутьишко, где-то на отскоке тоже может добить. Поэтому не удивлюсь, если «Спартак» вновь от него пострадает», — приводит слова Юрана LiveSport.

Напомним, «Спартак» в преддверии этого матча идёт на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» — пять очков.