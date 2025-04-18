Нападающий «Крыльев» рассказал, за какую команду болеет в чемпионской гонке

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев рассказал «Матч ТВ», что хотел бы видеть «Зенит» чемпионом в текущем сезоне МИР РПЛ.

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«Зенит» в воскресенье дома обыграл «Краснодар» в матче 24‑го тура МИР РПЛ со счетом 4:1 и сократил отставание от лидера до двух очков. В активе «Краснодара» 52 очка, у «Зенита» — 50.

— Следите за «Зенитом», болеете за них в чемпионской гонке?

— Редко смотрю матчи, видел, что они обыграли «Краснодар» 4:1. Посмотрим, кто станет чемпионом. В «Зените» у меня осталось много друзей и близких. Желаю команде удачи. В чемпионской гонке болею за «Зенит», — сказал Сергеев «Матч ТВ».

Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев» в 2022 году. В сентябре 2024‑го он вернулся в самарский клуб.

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