Спортивный юрист объяснил, кто будет выступать в РПЛ в случае снятия "Химок"

Спортивный юрист объяснил компании SILA International Lawyers Юрий Зайцев, какие клубы получат право на участие в новом сезоне РПЛ в случае снятия подмосковных "Химок".

Юрист рассмотрел две ситуации, при которых "Химки" откажутся от участия в следующем сезоне РПЛ или не получат лицензию.

Первая ситуация: "Химки" завершают текущий сезон в зоне стыковых матчей:

"Команда, занявшая третье место в ФНЛ, выходит в РПЛ напрямую. Команда, ставшая в ФНЛ четвертой, проводит стыковые матчи с командой РПЛ".

Вторая ситуация: "Химки" завершают текущий сезон выше зоны стыковых матчей:

"Решение принимает исполком РФС с учетом мнения РПЛ и ФНЛ, при этом приоритет отдается клубам, выступавшим в РПЛ".

После 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 подмосковные "Химки" имеют в своём активе 23 очка, которые позволяют занимать в турнирной таблице двенадцатое место, что выше зоны стыковых матчей с командами Первой лиги.

Ранее стало известно, что в футбольном клубе, у которого имеется множество долгов перед игроками, налоговой службой и прочими контрагентами, было введено внешнее управление.