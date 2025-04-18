Личка пригрозил футболистам «Динамо» лишением игрового времени на поле

Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка объяснил проводимую им кадровую ротацию в команде.

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"Я всегда говорю — играть будут тот, кто на тренировках дает максимум. Стараюсь это правило выдерживать. Возможно, с Казанью кого-то поменяю — зависит от тренировок. Но если будет кто-то обижен, будет сидеть со мной на скамейке. Если будешь работать, можешь играть. Все просто", - приводит слова Лички "РБ Спорт".

В последнем туре чемпионата России сезона-2024/25 московское "Динамо" на выезде с "Пари НН" сыграло вничью со счётом 1:1. Кроме того, бело-голубые 16 апреля в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России разошлись миром с ЦСКА (0:0), в связи с чем выбыли в Путь регионов.

В следующем туре "Динамо" 20 апреля на своём поле сыграет против казанского "Рубина". Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.