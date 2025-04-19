«Кан» после покупки Килианом Мбаппе впервые за 40 лет вылетел из Лиги 2

В пятницу, 18 апреля, «Кан» проиграл «Мартигу» (0:3) в матче 31-го тура французской Лиги 2. После этого поражения команда потеряла шансы на сохранение прописки во второй лиге Франции.

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«Кан» впервые с 1983 года опустился в третий по силе дивизион страны. На данный момент команда занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги 2, отставая от 16-й строчки на 10 очков за три тура до конца сезона. В сезоне-2023/2024 «Кан» занял шестое место в турнирной таблице Лиги 2.

Прошлым летом нападающий мадридского «Реала» и национальной команды Франции Килиан Мбаппе выкупил контрольный пакет акций «Кана», заплатив около € 20 млн.