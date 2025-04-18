Стадион «Краснодара» поменяет название

Стадион «Краснодара» в мае поменяет свое название и будет называться «Ozon Арена». Об этом сообщает официальный сайт команды.

«Сегодня мы представляем новый этап клуба «Краснодар» и официально объявляем о скорейшем партнерстве с одной из самых технологичных и быстро идущих компаний – компанией Ozon. С 1 мая 2025 года наш стадион будет носить название «Ozon Арена», — заявил генеральный директор Владимир Хашиг.

Встреча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Краснодаром», которая состоялась на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

На 16-й минуте первый мяч забил Никита Кривцов, однако далее забивал только «Зенит». На 29-й минуте отличился Андрей Мостовой, на 38-й — Лусиано Гонду, на 80-й — Максим Глушенков, а на 90+1-й — Луис Энрике.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» поднялся на второе место, набрав 50 очков. Теперь отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. Третьим идет московский «Спартак» — 47 очков. На четвертом месте с таким же количеством баллов расположился столичный ЦСКА.