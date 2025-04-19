Бывший игрок «Монако» и сборной Хорватии погиб в ДТП

Экс-полузащитник французского «Монако» и сборной Хорватии Никола Покривач погиб в ДТП в возрасте 39 лет.

Об этом сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза (HNS).

«С 2015 года Покривач боролся с тяжёлой болезнью, из-за которой он ушёл из профессионального футбола, но вскоре возобновил футбольную деятельность в клубах низших лиг, что только подтвердило его неиссякаемую любовь к игре в футбол», — говорится в пресс-релизе федерации футбола Хорватии на её сайте.

Различные источники сообщают, что авария произошла в пятницу в Карловаце в результате столкновения четырёх легковых автомобилей. Двое человек, включая Покривача, погибли, ещё трое были доставлены в больницу. Покривач возвращался с тренировки своего клуба «Войнич» из низшего хорватского дивизиона.

Покривач выступал за «Монако» в сезоне-2008/2009. Далее он защищал цвета нескольких клубов на родине, а также «РБ Зальцбург». В составе национальной сборной он сыграл 14 матчей.