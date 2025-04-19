В швейцарском «Сьоне» заявили о желании сыграть товарищеские матчи с клубами из России

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин выразил заинтересованность в проведении товарищеских матчей с российскими клубами в летнее межсезонье. Напомним, за «Сьон» выступает полузащитник сборной России Антон Миранчук.

«Мы будем рады [сыграть], если даты проведения [матчей] не совпадут с чемпионатом Швейцарии», — приводит слова Константина «РИА Новости Спорт».

После 32 сыгранных матчей «Сьон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Суперлиги, набрав 36 очков. В следующем туре подопечные Дидье Толо сыграют с «Санкт-Галленом» (21 апреля). Турнирную таблицу чемпионата Швейцарии сезона-2024/2025 возглавляет «Базель», у которого 58 очков.